"Мамочки" 3 сезон: 9 серия выходит в эфир, Вика несет Варю на лечение к бывшему возлюбленному

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 9 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Варенька заболела, а лучшим врачом оказывается Костя.

В четверг, 16 февраля, в эфир выходит уже 9 серия сериала "Мамочки" 3 сезон. В историю возвращаются старые возлюбленные, а новые возлюбленные борются за сердца мамочек. Юле, Ане и Вике предстоят непростые проблемы, в которые они попадают чаще из-за своих же глупых ошибок.

Юля поглощена домашними делами. Даже не уборкой. Стиркой и приготовлением пищи. Проблемы и задачи ей подбрасывают ее домочадцы и родственники. Ромулик сидит дома во время следствия и суда. Он скрывает от мамочки, что его подельники сделали ему заманчивое и опасное предложение. Если Рома возьмет всю вину на себя, то его товарищи отмажут его и дадут внушительную сумму денег. И хотя Илья Борисович отговаривает мужа дочери, приводя в пример историю своей жизни. Однако Рома уже посматривает на сайтах дорогие яхты и автомобили.

Также на Юле ее дети, которыми решила заняться ее мама. Но скоро она отвлекается от воспитания внуков. Она вдруг решила вернуть себе бывшего мужа. Казалось бы, воссоединение родителей должно радовать Юлю. Однако она видит в этом много проблем для себя. Поэтому ей предстоит еще и помещать новому роману. Отвлечься от семейных дел ей помогает Аня. Мамочка собралась на свидание, а подруга заменяет ее в магазине.

У Вики появился шанс снова увидеться с Костей. Но при очень печальных обстоятельствах. У девушки заболела дочка. Лучшим врачом для нее оказался Костя. Поэтому мамочка вместе с дочерью отправляется на встречу с бывшим возлюбленным. Поклонники сериала уверены, что Вика все еще любит своего университетского друга. А Андрея она выбрала из страха и желания найти более стабильного мужчину. Однако всем кажется, что девушка несчастлива с ним. Зрители ждут, что Костя не просто вернутся в сериал на один эпизод, а останется и вернет Вику себе.

Молодая семья Вики и Андрея переживает не лучшие времена. С момента начала совместной жизни на них рушатся проблемы. У супруга мало денег, однако привыкшая к небедной жизни Вика тратит деньги так, как привыкла. Вскоре у молодого отца не оказывается денег, чтобы заплатить за аренду квартиры. В результате хозяин квартиры выселяет семью. И Вика с ребенком переезжает к маме Андрея. Тут у девушки начинаются свои проблемы. С новоприобретенной родственницей не ладятся отношения. Мама ни на шаг не отходит от сына, и мешает Андрею уединяться с женой. При этом Вика вынуждена экономить на всем и отказывать в привычных для нее вещах.

А у Ани жизнь налаживается. В начале сезона девушка была в депрессии, которую заедала сладостями. Она забросила свой дом и едва справлялась с домашними обязанностями. Но подруги вытащили ее из дома. Затем девушку уже самостоятельно взялась за себя. И пошла по самому неожиданному для себя пути – выбрала бизнес. Составив план, она нашла денег и открыла свой собственный магазин детской одежды. Бизнес принес девушке доход и стабильность. Вместе с этим у девушки наладилась и личная жизнь. Ей даже пришлось попросить Юлю заменить ее в магазине, пока девушка пошла на свидание.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии