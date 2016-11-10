Хит-кино: Росомаха, поющие звери и Кристен Стюарт

Вот и наступила весна, а вместе с ней в кинотеатры пришли и долгожданные премьеры. Последний фильм Хью Джекмана в образе Росомахи, поющие мировые хиты мультяшные звери и мистическая Кристен Стюарт с нетерпением ждут вас в свои объятия.

Всем привет!

Вы скучали по мутантам, людям Икс и Хью Джекману? Тогда ликуйте! Новый сюжет, новые опасности и новые битвы в фильме "Логан".

Наступил 2029 год. Многие мутанты погибли. Уставший от жизни и абсолютно измотанный Логан из последних сил ухаживает за больным профессором Икс. Они находятся в убежище возле Мексики. Логан уже немолод и с каждым днем его способности ослабевают. Давно осознав этот факт, он замкнулся в себе. Однако все меняется в одночасье, когда неожиданно появляется маленькая девочка-мутант. За ней охотятся темные силы, поэтому Логан готов ей помочь. Он ввязывается в свою финальную битву.

Почему этот фильм заслуживает внимания? Хотя бы потому, что это последняя лента, где мы увидим Хью Джекмана в роли мутанта. На его счету уже 9 фильмов и, любопытно, что только Джекман появился во всех эпизодах "Людей Икс". Идем в кино уже на этой недели: "Логан" в прокате со 2 марта.

Конечно, если вы больше любите петь, танцевать, да и вообще мечтаете выступать на сцене, а еще готовы поставить на кон все, что имеете, тогда спешите на "Зверопой". Мультяшные животные покажут, как добиться успеха и попасть на обложку глянцевого издания.

Сюжет таков: у коалы Мума есть свой театр. Однако настали не самые лучшие вемена. И для того, чтобы спасти свое дело, Мум вынужден действовать. Он меняет концепцию своего бизнеса и вместе со своим знакомым Эдди затевает вокальное состязание. В погоне за славой на сцене у коалы споют многие жители мегаполиса, но лучшими станут пять абсолютно непохожих друг на друга животных: мышка-жулик Майк, многодетная мамочка-свинка Росита, юная застенчивая слониха Мина, панк-дикобраз Эш и потомственный бандит – обезьяна Джонни. Впрочем, надо сказать, что последний не шибко хочет идти по стопам отца.

Этот фильм посвящается всем, кто влюблен в анимацию и музыку. В ленте вы услышите более 85 самых известных песен, начиная с 40-х годоы XX века и заканчивая 2016 годом. И ведь это не случайно: в оригинале мультик называется "sing", тв переводе "пой". За полгода лента уже собрала в прокате более 550 млн. долларов. Идем в кино за позитивными эмоциями со 2 марта.

Модная одежда, светская жизнь и Париж что еще нужно для счастья? Однако все усложняется, если на самом деле ты ненавидишь то, чем занимаешься, твой брат близнец скончался полгода назад, и вообще ты можешь общаться с духами. Что чувствует молодая девушка, оказавшаяся в подобной ситуации, увидим в новом фильме "Персональный покупатель".

Сюжет ленты повествует о молодом медиуме. Она живет в Париже и занимается тем, что помогает богатой клиентке ходить по магазинам, поскольку дамочка слишком занята, чтобы самостоятельно покупать модную одежду. Казалось бы, светская жизнь, богачи и деньги совсем близко, однако Морин вот уже несколько месяцев ходит, как в воду опущена. Дело в том, что не так давно скончался ее брат-близнец Льюис, он также обладал необычными способностям и мог общаться с духами. Девушка постоянно пытается получить весточку с того света от погибшего Льюиса. И однажды медиум увидела духа. Но это был не ее брат. Морин вступила в контакт с неизвестной неуспокоенной душой, за что и поплатилась.

На Канском кинофестивале лента вызвала неоднозначные отклики. Однако фильм заслужил и овации, и похвалу. Создатель "Покупателя" получил звание лучшего режиссера. А вот Стюарт, видимо, везет на амплуа стеснительных девушек с томным взглядом и необычными способностям. Оценить ленту в кино сможем со 2 марта.

Анастасия Усцова, ....

Видео: Piter.TV с использованием официальных трейлеров