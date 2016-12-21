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Режиссер "Хардкора" снял новый клип для "Ленинграда"

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В сети появился новый клип группировки «Ленинград» на песню "Кольщик". Четырехминутный ролик снял режиссер фильма от первого лица "Хардкор" Илья Найшуллер.

Новый клип "Ленинграда" стремительно набирает популярность, как и каждый их новый ролик. На этот раз видеоряд снимали под песню о татуаже бровей. Правде действие клипа со словами песни совсем не соотносится. Однако это не мешает наслаждаться картинкой, снятой Ильей Найшуллером. За плечами у молодого режиссера боевик "Хардкор", который вызвал фурор в России и за рубежом.

Режиссер "Хардкора" снял новый клип для "Ленинграда"

Весь клип – это обратная перемотка целого ряда ужасных ЧП, которые произошли в цирке. За четыре минуты успевает произойти немало событий. Разбивается гимнастка, взяточник вычисляет полицейских, машина правоохранителей таранит стену, воздушный гимнаст в костюме обезьяны загорается. Мелькнула в клипе и актриса из легендарный "Лабутенов". На девушку нападает тигр. В конце оказывается, что все ужасающие действия начались с мыльного пузыря маленькой девочки.

Режиссер "Хардкора" снял новый клип для "Ленинграда"

Видео получилось достаточно кровожадным, с большим количеством смертей. О можно и проследить идею о том, что все события в нашей жизни взаимосвязаны.

О том, что создатель нашумевшего российского боевика работает над одним из клипов "Ленинграда" Сергей Шнуров рассказал еще в сентябре 2016 года.

Видео: Youtube / Ленинград

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Категории: Новости шоу-бизнеса

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