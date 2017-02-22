Под Симферополем в опрокинувшемся бензовозе заживо сгорел водитель

Фото и видео этой трагедии появилось в сети

Сегодня днем под Симферополем в Крыму произошло жуткое происшествие.

Водитель направлялся из Николаевки в Симферополь, и в какой-то момент бензовоз опрокинулся на бок. Затем тут же вспыхнул и загорелся. По словам очевидцев, все произошло за несколько секунд. Водитель не успел выбраться и сгорел заживо в машине.

На место возгорания выехали спасатели и потушили бензовоз. По предварительным данным, причиной трагедии послужил обрыв шпилек колеса. Одна из девушек в социальной сети ВКонтакте написала, что погибший ее дядя, у машины лопнули колеса, а цистерна была полной бензина.

Фото: ВК,Алексей Моисеев

Видео: ВК, Коля Пить