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В Симферополе локализован пожар в ангаре

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Информация о возгорании уточняется.

На территории города Симферополь российские экстренные службы локализовали пожар, произошедший в ангаре. Представители пресс-службы ГУ ЧС уточнили, что воспламенилось складское помещение, в котором располагалось оборудование, необходимое для салонов красоты. Согласно предварительным сведениям, огонь охватил 650 квадратных метров. Сведений о пострадавших в настоящий момент не поступало.

Проводится разбор кровли, проливка конструкций и защита от огня соседних зданий. Всего на месте работают 43 специалиста и 14 единиц техники.

пресс-службв ГУ МЧС по региону

В Ленобласти 2 апреля ожидается дождь и до +17 градусов.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, симферополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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