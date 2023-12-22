В Симферополе локализован пожар в ангаре

Информация о возгорании уточняется.

На территории города Симферополь российские экстренные службы локализовали пожар, произошедший в ангаре. Представители пресс-службы ГУ ЧС уточнили, что воспламенилось складское помещение, в котором располагалось оборудование, необходимое для салонов красоты. Согласно предварительным сведениям, огонь охватил 650 квадратных метров. Сведений о пострадавших в настоящий момент не поступало.

Проводится разбор кровли, проливка конструкций и защита от огня соседних зданий. Всего на месте работают 43 специалиста и 14 единиц техники. пресс-службв ГУ МЧС по региону

В Ленобласти 2 апреля ожидается дождь и до +17 градусов.

Фото и видео: ГУ МЧС России