Крещенские купания 2017: список оборудованных купелей в Петербурге

Приближается церковный праздник Крещение. Традиционные крещенские купания 2017 будут проходить в Петербурге 18 и 19 января. Piter.tv публикует список купелей Северной столицы.

Приближается церковный праздник Крещение. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Все церкви придерживаются того, что праздник привязан к дате 6 января и привязан к празднику Богоявления. Но часть православных церквей отсчитывают праздники по юлианскому календарю, а праздник по григорианскому календарю приходится на 19 января.

18 и 19 января в Северной столице пройдут традиционные для этого праздника купания. Этот процесс носит религиозное значение. Но сейчас для многих россиян Крещение – это просто способ экстремального развлечения. Даже сами священники по-разному относятся к этому празднику. Одни поддерживают, а другие резко против.

Альтернатива крещенскому купанию

Вместо окунания в холодную воду религиозный человек может сходить в храм и принять участие в богослужении, на нем можно набрать святой воды и окропить ею свое жилище. Это вполне может стать альтернативой привычным купаниям. Особенно это актуально для людей со слабым здоровьем. Так как окунание может плохо сказаться на состоянии.

МЧС Петербурга также настоятельно рекомендует не пользоваться для крещенских купаний несанкционированными иорданями. Так как это может быть опасно для жизни. Около оборудованных купелей дежурят спасатели и врачи. Поэтому в экстренном случаи всем будет оказана необходимая помощь.

Полный список одобренных МЧС купелей в Петербурге

1. Курортный район, Сестрорецк, Петровская набережная, 1;

2. Пушкин, Колонистский пруд, территория СПС-17;

3. Пушкинский район, поселок Тярлево, территория ГМЗ "Павловск", "Черный пруд";

4. Колпино, улица Володарского, 42;

5. Колпинский район, поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217;

6. Красное Село, озеро Безымянное, проспект Красных Командиров;

7. Васильевский остров. набережная Л. Шмидта, 27/2;

8. Выборгский район, Среднее Суздальское Озеро, на территории ООО "Петровский оздоровительный комплекс", улица Никольская, 13;

9. Выборгский район, Среднее Суздальское Озеро, улица Большая Озерная, 84;

10. Невский район, проспект Обуховской Обороны, 24 (берег Невы);

11. Невский район, проспект Рыбацкий, 12 (берег Невы);

12. Петроградский район, Аптекарская набережная (между улицей Профессора Попова и Аптекарским проспектом);

13. Петропавловская крепость, напротив Иоановского равелина;

14. Приморский район, поселок Лахта, Береговая, 19, Яхт-клуб "Геркулес";

15. Приморский район, Приход строящегося собора Святого Духа, Ольховая улица, 2;

16. Петродворцовый район, Петергоф, Ольгин пруд;

17. Петродворцовый район, Санино, Бибигонский пруд;

18. Петродворцовый район, поселок Стрельна, Санкт-Петербургской шоссе, 15 (Купальня на территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни);

19. Петродворцовый район, поселок Стрельна, Санкт-Петербургской шоссе, 109 (пруд на территории Михайловки);

20. Петродворцовый район, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115 (пруд у церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке);

21. Кронштадтский район, Кронштадт, Тулонская аллея, 3;

22. Фрунзенский район, Бухарестская улица, 110 (прорубь карьера бывшего завода "Керамика").

Фото: Instagram / alexandr_rizhikov, iceplyazh, rada.smile, ysta7

Видео: канал Piter.tv