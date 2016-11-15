В интернете появился финальный трейлер фильма "Красавица и Чудовище" с Эммой Уотсон в главной роли. Премьера фильма назначена на 16 марта 2017 года.

В интернете опубликовали третий и финальный трейлер фильма "Красавица и Чудовище". Роль главной героини этой прекрасной сказки досталась знаменитой Эмме Уотсон. Девушка невероятно прославилась ролью Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Режиссером фильма студии Disney стал Билл Кондон. Российская премьера сосотоится 16 марта, на следующий день после мировой.

Две главные мужские роли достались Дэну Стивенсу и Люку Эвансу. Стивенсен известен всем по роли Мэтью в сериале "Аббатство Даунтон". Он в фильме сыграл две роли: Чудовище и принца Адама. А Эвансу досталась роль недалекого красавчика Гастона. Он известен миру ролью Барда Лучника в "Хоббите", который убил дракона Смауга.

Фильм снят по мотивам диснеевской одноименной сказки. В картине повторяются сцены из мультика. Уже в трейлере нам показали идущую в голубом платье с книгой Белль , Гастона призывающего всех убить Чудовище. А также танец Чудовища и Белль в зале.

В финальном трейлере зрителям дали увидеть отца и мать Белль (последней не было в мультике), прислугу принца Адама, превратившуюся в смешную говорящую утварь и сцену в библиотеке, когда Чудовище дарит своей заложнице все книги.

Фильм, как и мультфильм, основан на сказке Жанны-Мари Лепренс де Бомон "Красавица и Чудовище", написанной в 1757. Действия происходят во Франции, примерно в одно время с действиями "Собора парижской богоматери" (по крайней мере его версии от Disney).

Фото: кадры из фильма

Видео: официальный трейлер