Хит-кино: монстр Хэтэуэй, откровенный "Идеаль" и спасение Пушкина

Всем привет! Сегодня поговорим о девушке-монстре в лице Энн Хэтэуэй, скандальном фильме Бегбедера "Идеаль" и о веселых приключениях Пушкина в 21 веке.

Мужчины, что произойдет, если вы скажете своей девушке, что она – монстр. Хотя, лучше не рисковать. Впрочем, герою первой премьеры точно не повезло. Ведь его девушка, в лице Энн Хэтэуэй, как-то связана с огромным чудовищем. Как именно? Давайте выяснять.

Главная героиня Глория настоящая неудачница. Ее бросил парень, работы нет больше года и вечные скитания по Нью-Йорку. Но однажды на Сеул нападает огромный монстр, который буквально крушит все, что встречается на его пути. Позже девушка выясняет, что она и есть тот самый монстр. Осталось понять, как вообще это могло произойти.

Главную роль в ленте сыграла оскороносная Энн Хэтэуэй. Именно благодаря актрисе фильм получил множество положительных рецензий и оценок критиков. Кстати, во время съемок девушка была беременна. Вот это любовь к кинематографу.

Главную мужскую роль исполнил звезда голливудских комедий Джейсон Судейкис. Но, как это часто бывает, не обошлось и без скандалов. Так, в 2015 году на создателей фильма был подан иск с обвинением в слишком большом количестве отсылок к "Годзилле" 2014 года. Однако режиссер заявил, что монстр, который появится в фильме "Моя девушка - монстр", не является Годзиллой. Он представляет собой нечто среднее между Кайдзю (японским монстром) и Грутом (персонажем фильма "Стражи Галактики"). Не пропустите премьеру с 27 апреля.

А теперь уберите от экранов детей. Следующая премьера своим черным юмором и пошлыми сценами способна шокировать даже взрослых. Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, англичанки слишком пьющие. Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми. Так думает главный герой следующей премьеры. Встречайте веселые приключения иностранца в России в комедии "Идеаль".

Октав – скаут крупной косметической компании. Его работа подбирать моделей. Но, когда все ресурсы исчерпаны, герою дают ответственное задание – найди модель девственницу и привезти ее не откуда-нибудь, а прямиком из Москвы. Однако судьба приводит Октава во все клубы нашей столицы. Алкоголь, голые девушки, звездные тусовки – вот лишь неполный список всех приключений героя в России.

"Идеаль" - это экранизация одноименной книги писателя Фредерика Бегбедера, который, кстати, является и режиссером. Видимо, это такое кредо. Сам написал – сам и сними. Иначе как объяснить тот факт, что и свой роман "Любовь живет три года" Бегбедер экраизировал еще в 2012 году.

В обеих картинах в главной роли снялся актер Гаспар Пруст. Кстати, в "Идеали" большая часть съемочной группы французы, что вполне логично. Но повезло и нашему соотечественнику Алексею Гуськову. Что касается той самой модели девственницы, ее нашли. Русскую девушку Елену исполнила румынская актриса Анамария Вартоломей. По специальному заданию, Октав должен был привезти настолько юную модель, что при словах 39-45 она думает про размер обуви. Собственно говоря, все получилось. На момент съемок актрисе Анамарии было всего 16 лет. Не пропустите черную комедию "Идеаль" в кино с 27 апреля.

И завершаем обзор отечественной премьерой "Спасти Пушкина". Александр Сергеевич – наше все! Как возможно смириться с потерей великого творца? Никак! Именно поэтому герои следующей премьеры попытаются его спасти.

Действие фильма происходит в наше время. Ученики московского лицея не могут смириться со смертью великого поэта. Именно поэтому, с помощью машины времени, они переносят пушкина в 21 век. Однако и в наше время Александра Сергеевича поджидают опасности.

Сложная роль великого поэта досталась актеру Константину Крюкову, который, кстати, очень похож на Пушкина. То ли дело в этих кудряшках, то ли в образе похитителя женских сердец. Так или иначе, актер буквально вжился в свою роль, чем весьма порадовал всех зрителей.

Все съемки картины проходили в Москве. Помимо Константина Крюкова в картине приняли участие Сергей Рост, Юрий Гальцев, а также интернет-блогеры Ксюша Хоффман, Анжелика Lake, Денис Шмальц и многие другие. Не пропустите экранизацию всем известной истории на новый лад с 27 апреля.

На этом у нас все! Не жалейте времени на хорошие фильмы и вечную классику. Встретимся в кино.

Использованы материалы сайта YouTube

Татьяна Кручинина, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter.TV