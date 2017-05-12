На выходных в Петербурге состоится "Праздник Корюшки"

Полакомиться проходной рыбой жители и гости Северной столицы смогут на берегу Финского залива. Помимо кулинарных изысков, посетителей ждут разнообразные сюрпризы и конкурсы.

В ближайшие выходные, 13 и 14 мая, в Петербурге состоится традиционный "Праздник Корюшки". На этот раз поклонников проходной рыбы ждут самые разнообразные конкуры и сюрпризы: программа фестиваля расписана по минутам.

Торжество начнется в полдень на берегу Финского залива со стороны Васильевского острова: площадкой праздника значится "Ленэкспо". Затем посетителей ждет проба ухи, начало состязаний по ловле рыбы, концертная программа, битва поэтов и разнообразные конкурсы. Кроме того, запланированы творческие встречи с артистами кино и мастер-классы.

Надо сказать, что в этом году общегородской пикник отмечает уже свое 15-летие.

Что касается истории, то есть несколько любопытных фактов о корюшке: во-первых, этой маленькой рыбкой не брезговал даже Петр I. Поговаривают, будто он сам ловил корюшку у берегов Заячьего острова, после чего ее готовили на открытом небе. А, во-вторых, в народе давно появились несколько пословиц, посвященных проходной рыбке: "От горюшка спасет на корюшка" или " На Фонтанке треснул лед — в гости корюшка идет".



Видео: youtube, Союз Работников Культуры

Фото: группа вконтакте "15-й Общенародный «ПРАЗДНИК КОРЮШКИ»"