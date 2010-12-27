Тепловые сети Кировского района испытают на прочность

В зону проведения гидравлических испытаний входят следующие улицы: ул. Балтийская, ул. Баррикадная, ул. Белоусова, ул. Возрождения, ул. Гладкова, ул. Губина, ул. Зенитчиков, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ивана Черных, ул. Калинина, Кемеровская ул., ул. Корнеева, ул. Косинова, Кронштадская ул., Лермонтовский переулок, Майков переулок, ул. Маршала Говорова, ул. Метростроевцев, Молодежный переулок, Новоовсянниковская ул., Оборонная ул., Огородный переулок, Охотничий переулок, Промышленная ул., Севастопольская ул., Сивков переулок, пр. Стачек (от ул. Зенитчиков до площади Стачек), площадь Стачек, ул. Трефолева, Тракторная ул., Турбинная ул., Урхов переулок, Урюпин переулок, ул. Щвецова.

26 июля испытания проведут в зоне ответственности 1-го эксплуатационного района АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в кварталах Автово и Дачное. В зону испытаний входят такие улицы:Дорога на Турухтанные острова (от пр. Маршала Жукова до пр. Стачек), ул. Кронштадская, ул. Зайцева, ул. Маринеско, ул. Примакова, ул. Краснопутиловская (от ул. Зайцева до ул. Автовская), ул. Новостроек (от ул. Зайцева до пр. Стачек), ул. Зины Портновой, ул. П. Кузьмина, Трамвайный пр. (от пр. Стачек до б. Новаторов), пр. М. Жукова (от ул. Кронштадская до Дороги на Турухтанные острова), пр. Стачек (от ул. Червонного Казачества до Трамвайного пр.), пр. Ветеранов (от ул. П.Кузьмина до Дачного пр.).

Фото: "Вконтакте" "Правительство Санкт-Петербурга"