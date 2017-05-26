Репортаж с Epic Con: Джек Воробей, Шерлок и штурмовики скрестили свои ружья

Уже в третий раз Санкт-Петербург принимает Epic Con - фестиваль косплея, комиксов, аниме и компьютерных игр. Кевин Макнэлли, видеоблоггеры, сотня ярких костюмов и несколько скелетов в шкафу - тут было все.

Одной из приманок этого года стал приезд голливудской звезды - Кевина Макнэлли. Фанаты были особенно рады встрече, тем более, что актер посетил Россию накануне премьеры горячо ожидаемой пятой части “Пиратов Карибского моря”.

Традиционно гостей развлекали различными интерактивами: танцами, рестлингом, настолками и играми виртуальной реальности. Помимо этого любой желающий мог побывать в Хижине тайн из мультсериала «Gravity Falls», перескочить во времени благодаря синей телефонной будке из сериала «Доктор Кто» и даже почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом. Все это стало возможным благодаря работе тематических стендов, которые создавали и собирали истинные поклонники кино, мультсериалов и компьютерных игр.

Стенд «Гарри Поттера»,к примеру, предлагал надеть распределительную шляпу и узнать, на какой факультет тебя бы приняли в Хогвартс. Кто же хоть раз в жизни не мечтал стать волшебником?



Организаторы представили панели Николая Быстрого (актера дубляжа, того самого человека, подарившего русский голос Гарри Поттеру), а также исполнители главных ролей нового телесериала «Чернобыль. Зона отчуждения». А ценителей искусства и комиксов приглашали пройтись по аллее авторов. Там находились одни из лучших и перспективных творческих проектов. Среди участников были представлены: ShikaKami, Мизукич, ReD’Mad, illustory, объединение «Коммуналка», «Механизмы Хендрика» и другие.

Многие приехали из других городов России, чтобы выставить свое творчество на обозрение взыскательной публике. На фестивале были замечены видеоблогеры Акр и Fedor Comix, которые призвали посетителей покупать стикеры и скетчи авторов, помогая этим материально будущим светилам сообщества комиксистов.

Не обошлось и без представителей художественной литературы. Новую фэнтези-трилогию Дэниэла Фостера “На разных берегах” можно было купить уже на фестивале, причем в выпусках ограниченного тиража. Особенность серии заключается в том, что автор писал книги прямо в метро.

И, конечно, вишенкой на торте стал конкурс косплея, который ежегодно собирает огромное количество участников не только из Петербурга, но и со всей страны. Победитель специальной номинации удостоился поездки на Нью-Йорский Comic Con 2017.





Видео: Piter.tv



Леся Сапожникова, Анастасия Шишикина, Дарья Молчанова, Monotone Inkwell