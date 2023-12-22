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Вышел очередной трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"

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Премьера нового сезона состоится 11 мая.

Телеканал BBC представил трейлер 14-го сезона сериала "Доктор Кто". Проект вляется самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Шоураннером нового сезона стал Расселл Т Дэвис.

Сюжет расскажет историю Пятнадцатого Доктора и его новой спутницы Руби Сандей. Они отправятся в приключения во времени, посетят прошлое и будущее, а также будут сражаться с новыми врагами.

В главных ролях сыграли Шути Гатва и Милли Гибсон. Премьера нового сезона состоится 11 мая.

Ранее Hulu представил трейлер мини-сериала "Под мостом".

Видео: YouTube / Doctor Who

Теги: доктор кто, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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