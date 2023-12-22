Мировая премьера состоится 19 апреля.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер мини-сериала "Под мостом", снятого по книге писательницы Ребекки Голдфри. Шоураннером проекта выступила Куинн Шепард.

Сериал расскажет о расследовании убийства 14-летней девочки, произошедшего в 1997 году. Местные полицейские берутся за дело и узнают ужасные детали происшествия, в котором замешаны другие подростки.

В главных ролях сыграли Лили Гладстоун, Райли Кио, Вритика Гупта и другие. Мировая премьера состоится 19 апреля.

Ранее Max опубликовал первый трейлер сериала "Сочувствующий".

Видео: YouTube / Hulu