В Петербурге состоится марафон Джек-рассел-терьеров

В Петербурге состоится марафон Джеков Расселов терьеров.

В Санкт-Петербурге 1 июля в 13.00 состоится марафон Джеков-асселов-терьеров. "Аллея парящих зонтиков-2017" превратится в спортивную зону, где примут участие в пробежке Джек расселы и их хозяева.

Джек-рассел-терьер - порода охотничьих собак. Эта порода считается надежным спутником, а также азартным крысоловом. Также у этой собаки высокий уровень интеллекта. Ум у Джека-рассела подразумевает хитрость, поэтому важно не упустить момент, когда собака начинает манипулировать хозяином.

У стандартной породы холка Джека-рассела не должна превышать 30 см, хвост должен иметь купированный конец и стоять вертикально относительно уровня ушей, основной окрас должен быть чисто белым. На собаке должны располагаться пятна – черные или коричневые различных оттенков, шерсть может быть и короткой, и слегка удлиненной вплоть до формирования бородки и бровей. Тело должно иметь слегка вытянутую, продолговатую форму средней длины. Череп плоский, сужается к глазам и ко рту, от лба до носа короче (чем от затылка до лба). Грудь должна иметь правильные пропорции и быть глубокой. Объем корпуса в районе ребер – 40-43 см. Поясница должна быть короткой и немного напряженной.

Фото: сайт "Мир собак"