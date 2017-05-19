"Доктор Кто" 10 сезон: 6 серия выходит в переводе, Доктор снова встречается с Мисси

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 5 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 20 мая. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 21 мая.

В эту субботу, 20 мая, ВВС выпускает очередной выпуск сериала "Доктор Кто". В 10 сезоне у Доктора снова появляются серьезные проблемы. В 6 серии он встретится с новым страшным соперником, а также с врагом-другом. Преодолевать проблемы ему поможет его новая спутница Билл и Нордол. Приключения будут страшными и, как всегда, опасными.

Все, кто посмотрел последний эпизод "Доктора Кто", знают, какая проблема сейчас гложет главного героя. На космической станции Доктор, Билл и Нордол убегали от ходячих мертвецов, которых вели за собой их костюмы. Но скафандр Билл оказался неисправен. У девушки кончался воздух. Когда она пришла в себя, то оказалась в безопасности. При этом на ней был шлем. Оказалось, что ей его отдал Доктор. При этом для Повелителя времени это не прошло бесследно. От нахождения в вакууме он не погиб, но лишился зрения. Он успокоил Билл и других спутников, что это временно и скоро пройдет. Нордол лечил его глаза, но в конце серии мы узнаем, что зрение к главному герою так и не вернулось. Понятно, что этот сюжетный твист нужен только для того, чтобы привести Доктора к регенерации. Ведь ранее Питер Капальди объявил, что уходит из сериала.

В новой серии к Доктору прибывают гости из Ватикана. Кажется, за помощью к нему обращается сам папа. По крайней мере, в промо-ролике мелькает очень много людей в ватиканских одеждах. Кажется, что Доктор сам привез служителей церкви с собой. Ведь в одном из промо-роликов, Кардинал, ругаясь на итальянском, выходит из спальни Билл. Что привод в замешательство ее собеседницу. К тому же, компания путешественников оказывается в месте похожем на Еретикум – библиотеку Ватикана. Об этом и говорит собеседник героя с явным итальянским акцентом. В книгохранилище герои будут убегать от странного существа. Которое может проходить сквозь стены.

Но, кажется, основное приключение Доктора это вообще не самая главная интрига новой серии "Доктора Кто". Для начала, в серии точно будет Мисси. Зрители уже высказывают подозрение, что это именно она сидит в загадочном хранилище в подвале. В опубликованном ВВС видео (ниже) старый друзья снова сталкиваются при странных обстоятельствах. Мастер в окружении каких-то религиозных служителей, исповедующих неизвестную религию. В каком статусе у них Мисси – также загадка: главная или же пленница? Скорее всего, никаких важных для сюжета конкретно этого эпизода с Мисси не будет. Но сцена с ней точно даст задел на финаль сезона.

Еще одну интересную деталь достаточно странно различить в промо-ролике выпуска. Совсем ненадолго мелькает дневник Ривер Сонг – жены Доктора. Известно, что герой оставил ее журнал, обложка которого оформлена как двери Тардис, в самой большой в мире библиотеке после ее смерти. С героиней и ее блокнотом связана всегда очень важная деталь – это спойлеры из жизни самого Доктора. Профессор Сонг знает о будущем своего возлюбленного, так как они встречаются вместе в нехронологическом порядке для его временной линии. Так для чего же Доктору потребовался журнал Ривер? Прочитать тайно ото всех он его точно не сможет – ведь он лишен зрения.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала