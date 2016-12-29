Подвиг ленинградцев почтят памятным артиллерийским салютом

В годовщину дня полого освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в Северной столице поздравят ветеранов.

Сегодня, 27 января, гости и жители Северной столицы увидят салюты, дирижабли, прочитают стихи Ольги Берггольц и возложат цветы на мемориалы. Причиной тому – 73-я годовщина снятия блокады с Ленинграда. В 1944 году в 20-х числа января советские войска после тяжелейших боев наконец-то отбили город на Неве у немецких захватчиков. Блокада Ленинграда длилась 872 ужасных дня, наполненных болью и отчаянием. Тысячи погибших от голода и тысячи раненых на подступах к Северной столице. Требовалось огромное мужество, чтобы вытерпеть такое испытание. На заводах Ленинграда создавались танки, винтовки, снаряды, которые отправлялись по Дороге жизни на оборону Москвы. Война велась на всех фронтах, и каждый внес свой весомый вклад в победу над фашистами.

В наши дни в Петербурге проживают около 100 тыс. блокадников и защитников города. Многие награждены медалями за оборону города. И 27 января в память о тяжелейших днях осады Ленинграда уже новое поколение, которое обязано своими жизнями павшим солдатам, почтит героев. С самого утра пройдут церемонии возложения цветов на мемориалы: в 09:30 – на Невском проспекте, 14; в 11:00 на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском кладбищах, а также на мемориале "Красная Слобода" и на Невском кладбище "Журавли"; в 12:00 – у Триумфальной Арки Победы и на Богословском кладбище. Впрочем, прийти с цветами к любому мемориалу и почтить память защитников можно в течение всего дня.

В честь дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Ростральных колоннах зажгут факела, которые будут гореть с 19:00 – 22:00. А в девять часов вечера с Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют:30 залпов с интервалом в 30 секунд. Множество мероприятий, которые проведут в день освобождения Ленинграда, заставят вновь почувствовать и пережить тягостные дни блокады. Так на Марсовом поле пройдет выставка военной техники, а в храме Всех Святых акция "Блокадный хлеб Ленинграда". В 20:00 на набережной Лебяжьей канавки из дивизионного орудия будет сделано 12 залпов, благодаря именно этим машинам более 70 лет назад удалось отбросить врага на сотню километров от Ленинграда.

Еще одну военно-историческую реконструкцию можно будет увидеть 29 января в Ломоносовском районе на Гостилицком шоссе около мемориала "Январский гром" в 14:00. За два часа до представления начнут работать интерактивные площадки, где будет продемонстрировано оружие, артиллерия, связь и быт солдата на фронте.