В Петербурге могут ввести запрет на памятники Сталину и портреты вождя

Вслед за Ингушетией Законодательное собрание Санкт-Петербурга может принять закон о противодействии политической реабилитации Сталина.

Похоже, российская оппозиция и "партия власти" все-таки находят пересечение в некоторых культурных и политических вопросах. Не прошло и недели с того дня, как парламент Ингушетии, включая "Единую Россию", проголосовал за запрет на любое прославление образа Сталина, как петербургское "Яблоко" составило подобный законопроект. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Яблочники из Северной столицы предлагают запретить любое расходование бюджетных средств на "политическую реабилитацию" Иосифа Сталина. Так, в городе предлагают ввести запрет на установку памятников и портретов в честь Сталина, а также присвоение его имени историческим объектам и улицам. Более того, на территории города нельзя будет снимать фильмы и писать книги, реабилитирующие сталинизм, за государственный счет.

Нормативный акт называется "О противодействии политической реабилитации Сталина". Заметим, что ранее за необходимость подобных мер высказывались многие "единороссы": антисталинскую позицию озвучивали Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев, Наталья Поклонская и даже депутаты Мосгордумы. Впрочем, до конкретного закона дело дошло только на территории Ингушетии.

Представители "Яблока" уже заявили, что главной целью нового документа является пресечение попытки "обеления тирана, которые участились в последнее время".