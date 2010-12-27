В Шушарах нашли гранату и артиллерийский снаряд времен войны

Сегодня днем, 13 мая, в Петербурге сотрудникам Росгвардии снова пришлось выехать на вызов по факту обнаружения боеприпасов середины 20-го века.

В Шушарах местные жители нашли два подозрительных предмета, напоминающих боеприпасы, неподалеку от Шушарской дороги. Они сообщили о загадочной находке в отделение Росгвардии по Петербургу примерно в 13.40. Вскоре силовики и саперы уже работали в зоне обнаружения двух металлических предметов. Опасения петербуржцев подтвердились: эксперты установили, что перед ними находятся осколочная граната Ф-1 и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд 1942 года производства.

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии, боеприпасы представляли собой реальную угрозу людям. Несмотря на сильную коррозию внутри них находились действующие взрывчатые вещества. Саперам удалось нейтрализовать опасность и вывезти гранату со снарядом из Шушар. В ближайшее время они будут уничтожены силами военных.