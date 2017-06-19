В двух районах Петербурга будет небезопасно из-за проверки теплосетей

ГУП "ТЭК СПб" в понедельник проводит проверку теплосетей в двух районах Северной столицы: Кировском и Московском.

Проверки трубопроводов отопительной системы продолжаются в Петербурге. ГУП "ТЭК СПб" в понедельник, 19 июня, проверят часть труб в двух районах. Из-за проверки возможны разливы горячей воды в Московском и Кировском районах.

В первом проверят распределительную сеть от котельной в доме 104 на Московском проспекте. В Кировском района также пройдет тест в одной котельной, расположенной в доме 170 на проспекте Стачек.

В компании просят петербуржцев и гостей города аккуратно относиться к последствиям проверки, когда воду пускают под увеличенным давлением. Из-за тестов на прочность часто происходит разлив горячей воды. Для предотвращения ожогов прохожим стоит избегать луж с горячей водой, а также сразу же сообщить о них в экстренную службу.