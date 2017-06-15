"Уральские авиалинии" на десять часов задержали рейс с Камчатки в Петербург

Стыковочный рейс из Петропавловска-Камчатского опаздывает с вылетом из Екатеринбурга

Пассажиры рейса "Уральских авиалиний", которые должны были вылететь из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург, по неизвестным причинам просидели лишних десять часов в аэропорту Елизово на Камчатке.

Рейс, который выполняют "Уральские авиалинии", транзитный. То есть сделать он должен был в общей сложности несколько посадок – последовательно во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге и, наконец, в Санкт-Петербурге, по пути добирая пассажиров, которые летят в Северную столицу.

Сообщается, что рейс U6-386 должен был вылететь из Екатеринбурга в шесть часов утра по местному времени в четверг, 15 июня 2017 года. Однако, судя по онлайн-табло прилета и вылета, рейс перенесен на 16.55 – то есть на десять часов позднее.

С Камчатки самолет должен был вылететь еще вчера, 14 июня, в полдень,но рейс отложили до 2:30 четверга, 15 июня. В компании-авиаперевозчике пока официальных комментариев по поводу инцидента не давали.

Видео: архив инстаграм