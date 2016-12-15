Теплосеть проверит на прочность трубы в двух районах Петербурга: схемы

Теплосеть продолжает испытывать на прочность систему труб. На этот раз испытания проходят в Адмиралтейском и Московском районах.

Во вторник, 4 июля, Теплосети Петербурга проводят испытания на плотность и прочность своих трубопроводов в двух районах города: Адмиралтейском и Московском. Из-за этого в пределах указанных улиц могут появиться разливы или даже несанкционированные фонтаны.

Испытания в Адмиралтейском районе проходят периметре следующих улиц: Митрофаньевское шоссе, набережная Обводного канала; площадь Балтийского вокзала; Красноармейские улицы с 1-ой по 12-юу, исключая 6-ю; Измайловский проспект; Советский переулок; улица Егорова; Державинский переулок; переулок Бойцова; Садовая улица; Средняя Подьяческая; Большая Подьяческая; Малая Подьяческая и Красноградский переулок.

В московском районе в зоне испытаний Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе. Подробно схему улиц, которые охватит проверка, можно осмотреть на схемах от пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Горожан просят соблюдать осторожность, если где-то в зоне испытания появится разлив кипятка. Лужи стоит избегать. Если на затопленном участке стоит автомобиль, то лучше не пробираться к нему, рискую получить ожоги. Все риски во время испытаний застрахованы.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург