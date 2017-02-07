Лысый грабитель связал петербурженку скотчем и обчистил ее квартиру

Незнакомец пришел к петербурженке под предлогом покупки мебели. Но вместо этого связал ее липкой лентой и вынес ценные вещи. Уходя, он заблокировал дверь снаружи.

В понедельник, 6 февраля, в квартире дома 15/1 по улице Фаворскогопоизошло преступление. Около четырех часов вечера к 25-летней жительнице дома пришел незнакомец. Хозяйка продавала мебель, поэтому не удивилась мужчине, который представился покупателем. Однако все прошло совсем не так, как ждала петербурженка.

Незнакомец выхватил пистолет и, угрожая своей жертве, связал ее липкой лентой. Нейтрализовав хозяйку, мужчина обшарил ее квартиру. В спортивную сумку мужчина положил два ноутбука, наручные часы, ювелирные изделия. Свой ущерб пострадавшая оценила в 150 тысяч рублей.

На прощание грабитель оставил сюрприз и заблокировал дверь входную дверь. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители изъяли записи камер наблюдения из парадной. Сейчас устанавливается владелиц номера, с которого звонили жертве.

Пострадавшая хорошо запомнила своего мучителя. Тот был достаточно упитанный, а голова была лысая. Одет незнакомец был в синие джинсы и зеленую куртку до колен. Служители закона возбудили уголовное дело и выясняют подробности инцидента.