Необычный закат над зимним Санкт-Петербургом поразил гостей и жителей города

Ярко-красное с золотыми проблесками зарево заката вечером 14 февраля, привлекло внимание петербуржцев. Что, незамедлительно отразилось и в сети интернет.

Так, жительница города Петергоф с ником @teyasalat_life опубликовала на своей страничке в сети Инстеграм видео с потрясающим видом заката, который распростёрся и на пригороды Петербурга. А тревел-фотограф с ником @maximka8 вспомнил, что подобный закат он видел лет 10 тому назад.

Но, самые внимательные жители Санкт-Петербурга отмечают в комментариях под фото и видео, что, вообще, подобные закаты в нашем славном городе над вольной Невой не редкость. Так, летом небосклон Санкт-Петербурга частенько преображается с лилового на ярко-красный, с жёлтого на белый, и с синего на оранжевый.

Но то, что подобное явление природы именно для зимнего Петербурга является необычным, это факт. В этом году День Всех Влюблённых в Северной Столице стал самым тёплым за последние 22 года. Температура достигла +5 градусов, что уже само по себе является нехарактерным для февраля в Санкт-Петербурге.

Видео:

Анастасия Шишикина