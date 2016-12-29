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"Наши люди в булочную на такси не ездят": на проспекте Ветеранов маршрутка сбила 17-летнюю девушку

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Сегодня вечером, 5 февраля 2017 года на проспекте Ветеранов маршрутное такси сбило 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Врачи срочно госпитализировали пострадавшую

Как сообщает сегодняшним вечером отдел пропаганды УГИБДД, около четырёх часов дня возле дома №160 по проспекту Ветеранов маршрутное такси под управлением 46-летнего водителя попала 17-летняя девушка. Также УГИБДД уточняет, что пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — однако на красный свет.
 
Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали у девушки травмы средней степени тяжести и госпитализировали потерпевшую. По факту ДТП с участием пешехода проводится проверка.

Видео: Piter.TV
Теги: маршрутка наехала на пешехода , пешеходный переход , проспект ветеранов , сбил на проспекте ветеранов
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей ДТП Происшествия

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