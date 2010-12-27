"Летние книжные аллеи" стартуют на Малой Конюшенной 12 мая

В Петербурге стартует один из главных городских проектов по популяризации литературы.

Менее суток остается до открытия "Летних книжных аллей в Петербурге". Проект стартует завтра, 12 мая: по традиции, "книжные ряды" разместятся на Малой Конюшенной улицы. Торжественная церемония открытия запланирована на 16.30, в ней примут участие представители Смольного, петербургские писатели, а также общественные деятели.

Как стало известно Piter.TV, в этом году "Книжные аллеи" будут состоять из 40 киосков. Продавцы предложат петербуржцам и туристам литературу на любой вкус, а также сувенирную продукцию. Как всегда, в рамках летней акции любителей слова ждут лекции, мастер-классы и встречи с писателями под открытым небом. Проект продлится до середины сентября: все 4 месяца "Летние книжные аллеи" будут открыты для всех желающих.