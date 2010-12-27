В Петербурге открыли 15 бесплатных электрозаправок

Компания "Ленэнерго" презентовала в Северной столице сеть из 15 электрозаправок. До конца этого года они будут бесплатными.

Во вторник, 30 мая, в Петербурге открыли сеть электрозаправок. Всего компания "Ленэнерго" запустила 15 станций для подзарядки. Из них четыре – это быстрые заправки с постоянным током: до 80% батареи электромобиля заряжаются за полчаса. Остальные 11 медленные – для полной зарядки с переменным током придется потратить 8-10 часов. Быстрые заправки обошлись в два миллиона рублей каждая, а их медленные собратья в 300-400 тысяч.

Как рассказал глава предприятия Роман Бердников, в Петербурге сейчас 47 электромобилей. То есть на каждую станцию приходится по три автомобиля. Для сравнения, европейский стандарт – пять машин на одну станцию, а американский – десять к одной.

Обещают, что до конца 2017 года все заправки будут бесплатными. Позже срок может быть продлен. При коммерциализации станций планирую брать деньги за объем расходуемой энергии.