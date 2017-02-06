"Голод не тетка": в сети появилось забавное видео кота, рискующего жизнью из-за куска сала

Очевидцы сняли на видео кота, добывающего себе пропитание из птичьей кормушки

В интернете появилось забавное видео из города Калач Воронежской области.

На кадрах видеоролика видно, как кот подбирается к одной из двух кормушек висящих на дереве. Кот довольно упитанный, а веточки возле кормушки тоненькие. Несколько раз котярка чуть не срывается вниз, но проявив чудеса ловкости, остается на дереве. Кот целенаправленно и настойчиво движется к своей цели, невзирая на трудности и опасность.

И в конце его ждет заслуженное вознаграждение - довольно увесистый кусок вкуснейшего сала. Автор видеоролика сообщает, что далее кот с добычей в зубах спокойно слез с дерева и ушел из поля зрения видеокамеры лакомиться своей добычей.

Видео: YouTube/KLINGON,Галина Дмитренко