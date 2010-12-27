"Газель" сбила пешехода-нарушителя на проспекте Славы

Около часа ночи "Газель" сбила мужчину. Переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший получил травмы.

В ночь со среды на четверг произошла авария с участием "Газели" и пешехода. Около часа ночи 13 июля автомобиль совершил наезд на мужчину. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около дома 21 по проспекту Славы. При этом не понятно, кто виноват в аварии. Так как мужчина находился вне зоны пешеходного перехода.

В результате столкновения пешеход получил травмы. 32-летнего пострадавшего отвезли в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы. Устанавливаются подробности аварии. Проводится проверка.