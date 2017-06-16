Видео: КАД засыпало овощами и фруктами после столкновения двух грузовиков

На КАД столкнулась фура и грузовая "Газель". В результате по дорожному полотну рассыпались ящики с помидорами, капустой и другими овощами.

В пятницу, 16 июня, на кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. "Газель" и фура столкнулись на внутреннем кольце КАД недалеко от съезда на Дачный проспект в районе половины одиннадцатого утра. Обычная авария приобрела необычный вид из-за рассыпавшегося груза одной из машин. Полотно дороги почти полностью покрыто помидорами, капустой, ягодами и другими овощами и фруктами.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Как сообщают очевидцы, на месте собралась пробка. Так как авария заняла две полосы. К счастью, столкновение обошлось без пострадавших.



Водители шутят, что нужно останавливаться и собирать бесплатные овощи. Некоторые же гадают о причинах аварии.

- Газель как многие наверно вспомнил, что ему на ЗСД и ломанулся через все ряды вправо, не смотря в зеркала, - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Александр Иванов.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург