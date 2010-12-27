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Битва цариц: в Ботсаду Петербурга зацвели сразу два вида "Царицы ночи"
Сегодня, 14:09
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Asyaromanenkova
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Битва цариц: в Ботсаду Петербурга зацвели сразу два вида "Царицы ночи"

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В понедельник, 19 июня, Ботанический сад приглашает посетителей на цветение сразу двух видов кактуса "Царица ночи". Вечером в заведении состоится "Битва цариц".

Ботанический сад приглашает любителей цветов на самый необычный показ цветения кактуса "Царица ночи". В Ботсаду зацвели сразу два вида этого растения Selenicereus grandiflorus и S. Macdonaldiae. Поэтому в Тропическом помаршруте можно будет посмотреть "Битва цариц".

Мероприятие начнется в семь вечера и продлится до десяти. Открыты будут оранжереи с 15 по 18.

Битва цариц: в Ботсаду Петербурга зацвели сразу два вида "Царицы ночи"

Культурно-просветительский центр БИН РАН отмечает, что кроме кактусов можно будет посмотреть цветущие древовидные пионы в парке около Японского сада, а также десяток видов сирени и рододендронов.

Битва цариц: в Ботсаду Петербурга зацвели сразу два вида "Царицы ночи"

Битва цариц: в Ботсаду Петербурга зацвели сразу два вида "Царицы ночи"

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

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Теги: ботанический сад спб , кактус царица ночи , новости питера , новости спб , цветение царицы ночи
Категории: Новости СПб

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