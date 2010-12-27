Битва цариц: в Ботсаду Петербурга зацвели сразу два вида "Царицы ночи"

В понедельник, 19 июня, Ботанический сад приглашает посетителей на цветение сразу двух видов кактуса "Царица ночи". Вечером в заведении состоится "Битва цариц".

Ботанический сад приглашает любителей цветов на самый необычный показ цветения кактуса "Царица ночи". В Ботсаду зацвели сразу два вида этого растения Selenicereus grandiflorus и S. Macdonaldiae. Поэтому в Тропическом помаршруте можно будет посмотреть "Битва цариц".

Мероприятие начнется в семь вечера и продлится до десяти. Открыты будут оранжереи с 15 по 18.

Культурно-просветительский центр БИН РАН отмечает, что кроме кактусов можно будет посмотреть цветущие древовидные пионы в парке около Японского сада, а также десяток видов сирени и рододендронов.

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН