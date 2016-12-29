Между "Новокрестовской" и "Беговой" закончили рыть тоннель

Тоннелепроходцы закончили пробивать двухпутный тоннель от станции "Беговая" до строящейся около футбольного стадиона "Новокрестовской". В сети уже появилось видео с буром, проходящим последнюю часть тоннеля.

В четверг, 19 января, тоннелепроходческий щит "Надежда" закончил пробивать двухпутный тоннель между двумя новыми станциями метро "Новокрестовская" и "Беговая". Первая расположена на намывной территории рядом со стадионом на Крестовском. Вторая расположилась на пересечении улицы Савушкина и Туристской. Продление третьей линии приурочено к грядущему Чемпионату мира-2018.

С выходом на "Новокрестовскую" метростроевцев поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Очевидцы события выложили в сеть видео, где видно как бур завершает работу по прокладыванию тоннеля.

После завершения работ щит "Надежда" отправят на капитальный ремонт. Он займет около месяца.

Обе новые станции Невско-Василеостровской линии обещают сдать к 28 февраля 2018 года. Об этом сообщал глава комитета по развитию транспортной инфраструктурой Сергей Харлашкин.

Ранее мы писали .что две новые станции "зеленой" ветки метро Петербурга сдадут в 2018 году, несмотря на отставание. В начале декабря строители отставали от графика работ на два с половиной месяца.

Видео: Instagram / chiritskaya_elena