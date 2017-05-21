"Академическую" закрыли на вход и выход

Пресс-служба метро сообщает, что станцию "Академическая" закрыли на вход и выход. О причинах пока не сообщается.

Вечер воскресенья, 21 мая, не обошелся без ЧП в метрополитене. В 20.42 была закрыта станция метро "Академическая".

О причинах пока ничего не сообщают. Но очевидцы сообщают, что к вестибюлю приехали представители правоохранительных органов.

- Только что проехал, две машины полицейские спешили к метро, - рассказал Станислав Павлов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Поезда проезжают станцию без остановки. Пассажиры, не успевшие попасть в вагоны, дожидаются открытия станции на улице около входа. Не исключено, что станцию быстро откроют. Так как специалисты уже прибыли на место происшествия.

"Академическая" не первая пострадавшая сегодня станция. В 05.53 на вход закрыли станцию метро "Адмиралтейская". При этом на выход станция работала, так как неизвестный предмет лежал на лестнице. Открыли станцию меньше чем за 15 минут.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург