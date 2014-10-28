Извращенец в городе: в Петербурге к девушкам на улицах пристает "Чебурашка-облизатор"

На главной улице нашего города зафиксирована серия любопытных инцидентов. Посреди белого дня к женщинам самым открытым образом пристает молодой человек, лицо которого скрывает большая и неоднозначная маска.

Что делать, если в самом центре города к Вам с поцелуями пристает незнакомый субъект? Кричать? А что делать, если с теми же намерениями к Вам летит ни кто иной, как всеми знакомый друг детства - Чебурашка? Смеяться или плакать?

В нашу редакцию поступило несколько сообщений от ошарашенных жительниц Петербурга. Молодые девушки жалуются на одного и того же молодого человека, который открыто приставал к ним с грязными намерениями. По словам пострадавших, во время прогулок по Невскому на них нападал подозрительный персонаж в костюме Чебурашки. Во всех случаях он старался протягивать к особам не только свои большие "косматые" руки, но и сложенные трубочкой губы.

"Мы просто шли по Невскому. Тут к нам подошел этот персонаж. Начал обниматься, но мы дали понять, что не хотим этого. Тем более, что и костюм был какой-то грязный. Однако Чебурашка все равно начал обнимать и тискать мою подругу, она даже сказала, что он то ли поцеловал ее мокрыми губами, то ли облизал", - рассказывает одна из собеседниц Piter.TV.

Вот так, с виду добрый, знакомый и, кажется, такой родной мультяшный герой вдруг оказывается для слабого пола "чебурашистым оборотнем". Другие пострадавшие от подобных посягательств рассказали, что неизвестный в маске действительно не спешит отпускать выбранную им жертву, крепко сжимая ее в объятиях.

"Он не обращает никакого внимания на визги и крики самой девушки. Тут возникает много вопросов: нормальное ли это поведение ростовой куклы, которую, возможно, нацелили дарить горожанам и туристам тепло и "обнимашки". Но где тогда Чебурашка оставил свои листовки и Гену? И вообще, мы не поняли, кто скрывался под этим костюмом, а целоваться с незнакомым человеком - не так уж приятно", - рассказала нам другая жертва странного аниматора.