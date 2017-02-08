Жуткие новости из Екатеринбурга: мать систематически истязала своих малолетних детей пока не довела до смерти одного из них

Состоявшийся суд вынес свой приговор: родители признаны виновными в ряде преступлений по отношению к своим 4м малолетним детям. Мать отправили в колонию общего режима на 10 лет, отец осужден к исправительным работам, но от отбывания наказания освобожден в связи с истечением сроков давности.

Родители, 46-летняя мать и 44-летний отец, 4х малолетних детей 2010-2014 годов рождения плохо относились к своим детям: неоднократно оставляли их одних без присмотра на длительное время, не занимались воспитанием, плохо и нерегулярно кормили малышей. Кроме всего, за провинности детей наказывали, применяя физическую силу.

Все эти кошмары творились в семье, пока с декабря 2014 года по январь 2015 года истязания и побои одного из малышей 2012 года рождения не закончилась гибелью ребенка. Как позднее установили врачи, ребенка еще можно было спасти, если бы малышу вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь.

"В зависимости от роли каждого, родители признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст.125 УК РФ (оставление в опасности), п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат", - сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

Приговором суда подсудимой, по совокупности преступлений, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее муж осужден к исправительным работам, но от отбывания наказания освобожден в связи с истечением сроков давности.

В ходе расследования этого дела следователем СК пристальное внимание было уделено выяснению всех причин и условий способствовавших совершению данных преступлений в отношении малолетних детей. Были установлены недоработки в деятельности ряда органов, в связи с чем в соответствующие органы были внесены представления, чтобы исправить недоработки и не допускать впредь подобных вопиющих фактов.

Видео: Piter.TV