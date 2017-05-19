Жуткие кадры из Уссурийска: При столкновении "Жигулей" и мотоцикла погибли оба водителя

В интернете появились фото с места жуткой смертельной аварии

Смертельная авария с легковым автомобилем и мотоциклом произошла в Уссурийске Приморского края.

В ночное время на перекрестке улиц Воровского и Раковской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля "Жигули". От мощного удара легковушку сильно деформировало, а мотоцикл отлетел на несколько метров и загорелся.

Очевидцы происшествия оперативно потушили мотоцикл и вызвали спасательные службы. Медики пытались спасти мотоциклиста, но несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Погиб и водитель "Жигулей".

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: Instagram/vl_crime