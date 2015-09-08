В Горячем Ключе операция по спасению енотов прошла успешно

Жители Горячего Ключа спасли беспомощных енотов.

В Горячем Ключе двое детенышей енота были спасены неравнодушными жителями. Животные забрались на верхушку дерева и не могли самостоятельно слезть на землю. На помощь зверькам пришла молодая пара.

Ребята нашли лестницу и выманили животных. Пострадавших нет, если не считать футболку, в которую завернули детенышей. В нее укутали енотов, чтобы те не покусали людей от испуга.

В соцсети сообщили, что мама енотов скрылась в неизвестном направлении. Детеныши будут находяится некоторое время в семье и уже нашлись добровольцы, готовые взять опеку над енотами.

Фото: "ВКонтакте"