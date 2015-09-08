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В Горячем Ключе операция по спасению енотов прошла успешно
Сегодня, 14:06
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Shdaria
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В Горячем Ключе операция по спасению енотов прошла успешно

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Жители Горячего Ключа спасли беспомощных енотов.

 В Горячем Ключе двое детенышей енота были спасены неравнодушными жителями. Животные забрались на верхушку дерева и не могли самостоятельно слезть на землю. На помощь зверькам пришла молодая пара.

Ребята нашли лестницу и выманили животных. Пострадавших нет, если не считать футболку, в которую завернули детенышей. В нее укутали енотов, чтобы те не покусали людей от испуга. 

В соцсети сообщили, что мама енотов скрылась в неизвестном направлении. Детеныши будут находяится некоторое время в семье и уже нашлись добровольцы, готовые взять опеку над енотами. 

 

Фото: "ВКонтакте"

Теги: горячий ключ , опека , спасение енотов
Категории: Лента новостей Новости России

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