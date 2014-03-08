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Двое детей попали в больницу после избиения отчимом на проспекте Наставников
Сегодня, 10:54
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Двое детей попали в больницу после избиения отчимом на проспекте Наставников

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Выяснилось, что мужчина в течение месяца избивал детей при 33-летней матери.

Стражи порядка задержали мужчину, который систематически избивал детей супруги. Мальчиков госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В четверг, 5 мая, в полицию обратились медики, которые рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что в одну из детских больниц города доставили 12-летнего школьника со следами побоев. В этот же день силовики задержали 27-летнего отчима мальчика. Выяснилось, что мужчина в течение месяца избивал детей при 33-летней матери. Доставалось не только подростку, но и его двухлетнему брату. Младшего ребенка тоже госпитализировали. 

По факту случившегося началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте 11-летняя девочка на самокате попала под машину.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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