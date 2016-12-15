Петербурженка пожаловалась на приставания со стороны Диего Марадоны

Жительница Северной столицы заявила в полицию, что до нее домогался известный аргентинский футболист Диего Марадона, когда она выпивала вместе с ним в его номере.

Странная история произошла между жительницей Петербурга и знаменитым футболистом Диего Марадоной в одном из элитных отелей города. Девушка заявила о том, что аргентинский спортсмен развратно приставал к ней.

Петербурженка пришла в гостиницу в компании Марадоны и еще нескольких девушек. Представительницы прекрасного пола выпивали со спортсменом в помещении отеля. Потом девушка подняла шум и заявила, что футболист приставал к ней. Как сообщает Life, пострадавшая уверяет, что спортсмен пытался снять с нее платье. Она возмутилась таким поведением и представители Марадоны попросили ее покинуть номер. Далее девушку вынесли из номера при помощи охраны отеля.

Девушка заявила, что она работает журналисткой и пришла взять интервью у футболиста. По ее мнению, мужчина должен перед ней извиниться.