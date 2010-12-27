Житель Воронежа обвиняется в развращении девочек

Житель Воронежа ведет интимную переписку со школьницами. Молодого человека ждет наказание в суде в виде лишения свободы.

28 летний житель Воронежа обвиняется в насильственных действиях .

В апреля 2016 года в правоохранительные органы пришел отец десятилетней девочки. Он сообщил, что нашел переписку сексуального характера между его дочкой и парнем с интеренета. Следователи установили личность собеседника и вызвали на допрос, где парень сознался во всем. В процессе следствия силовики выявили еще 30 девочек в возрасте от 9 до 14 лет с которыми вороженец вел интимную переписку.

Молодого человека обвиняют в 17 преступлениях по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет" и по статье "разваратные действия". Объем уголовного дело составил 30 томов.