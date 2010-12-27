Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Житель Воронежа обвиняется в развращении девочек
Сегодня, 15:21
0
Shdaria
48

Житель Воронежа обвиняется в развращении девочек

0
 
 

Житель Воронежа ведет интимную переписку со школьницами. Молодого человека ждет наказание в суде в виде лишения свободы.

 28 летний житель Воронежа обвиняется в насильственных действиях .

В апреля 2016 года в правоохранительные органы пришел отец десятилетней девочки. Он сообщил, что нашел переписку сексуального характера между его дочкой и парнем с интеренета. Следователи установили личность собеседника и вызвали на допрос, где парень сознался во всем. В процессе следствия силовики выявили еще 30 девочек в возрасте от 9 до 14 лет с которыми вороженец вел интимную переписку. 

Молодого человека обвиняют в 17 преступлениях по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет" и по статье "разваратные действия". Объем уголовного дело составил 30 томов.

Теги: воронеж , насильник , развращение , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5