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Абаканец почти год растлевал родного сына и дочь
Сегодня, 10:58
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Shdaria
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Абаканец почти год растлевал родного сына и дочь

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Жителя Абакана подозревают в изнасиловании пятилетней дочке и восьмилетнего сына.

 38-летний абаканец с июня 2016 года по апрель 2017 совершал насильственные действия в отношении своих детей - 5-летней дочери и 8-летнего сына. 

Обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По преступлению ведутся  следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Теги: абакан , житель абакана , насильственные действия , обвиняемый , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости России

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