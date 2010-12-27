Абаканец почти год растлевал родного сына и дочь

Жителя Абакана подозревают в изнасиловании пятилетней дочке и восьмилетнего сына.

38-летний абаканец с июня 2016 года по апрель 2017 совершал насильственные действия в отношении своих детей - 5-летней дочери и 8-летнего сына.

Обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По преступлению ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.