Жуткое видео жесткого убийства медведя в Якутии опубликовали в сети (18+)

В Министерстве охраны природы Якутии пообещали разобраться с этим чудовищным убийством

В интернете появилось видео, на котором показана сцена жестого убийства дикого животного.

Предположительно вахтовики на машине "Урал" давят несчастное животное, переехав его несколько раз колесами. Скорее всего, медведя разбудили, он еще очень слаб от голода и еле бежит. После того как по медведю проехались "Уралом" несколько раз, зверь еще был жив. Тогда вахтовики подогнали второй "Урал" и заблокировали израненного медведя и пытались проткнуть его железным прутом.

Известно, что медведи - шатуны очень агрессивны из-за голода и съедают все, что попадается на их пути. Но данная особь, по всей видимости, не представляла опасности для этих мужчин, находящихся в мощных грузовиках, и попросту убегала от них. Вахтовики проделали все это с чудовищным азартом, снимая на видео и фотографируя.

Пользователи сети возмущены данным преступлением и требуют справедливого наказания мужчинам, зверски убивших медведя. В Министерстве охраны природы пообщали разобраться по данному факту.

Видео: Youtube/Якутск онлайн