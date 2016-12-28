Убийство экс-полицейского в Самаре попало на видео

Во время массовой драки мужчину пырнули ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

В ночь на 8 января в кафе Самары "Старый замок" разгорелся конфликт между посетителями. Завязалась потасовка, в результате которой погиб бывший полицейский. В сети появилось видео драки, произошедшей около 1.30 ночи.

Как выяснилось, в заведении отдыхали две компании: погибший с женой и его брат с супругой и трое мужчин армянской внешности с девушкой. Кто-то из второй компании закурил. Персонал кафе сделал замечание, однако на него не отреагировали. Тогда экс-полицейский решил разобраться с нарушителями.

Далее начался скандал, который затем перерос в поножовщину. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают друг друга с применением посуды, бутылок, столовых предметов. Даже три охранника не смогли угомонить дерущихся. Экс-полицейский получил несколько ножевых ранений в шею и в живот. Очевидцы вызвали скорую, однако мужчина скончался до приезда врачей. Медицинская помощь потребовалась и брату погибшего, его доставили в больницу.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела. Задержан 36-летний подозреваемый в убийстве. Ранее мы сообщали, что в Удмуртии накажут родителей, выбросивших новорожденного в мусорку.

Видео: youtube, Волга Ньюс ИП