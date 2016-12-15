В метро Петербурга появился первый энергосберегающий состав зеленого цвета

В электродепо Северной столицы прибыл первый состав из вагонов новой модели. Специальный привод позволяет снижать энергопотребление.

Петербургская подземка хвастается новым составом зеленого цвета. Поезд состоит из вагонов моделей 81-722.2/723.2/724.2. Новое приобретение метро Северной столицы оснащено современным асинхронным тяговым приводом. Он позволяет снизить потребление энергии.

Внутри вагона обустроены зоны для маломобильных пассажиров. Также установлено современное освещение, система принудительно вентиляции и цифровой информационной системой.

Изменилась в зеленом составе и кабина машиниста. Дверь теперь открывается вовнутрь, кнопка экстренного торможения подсвечена. После приемно-сдаточных испытаний начнется подготовка к выходу нового состава на линию.

Предполагается, что новые вагоны пустят на 3-й линии метрополитена. В течение 2017-2018 годов поступят 30 шестивагонных составов. Эти меры позволят обновить вагоны и добиться большего комфорта для пассажиров перед Чемпионатом мира 2018.

Сегодня утром Piter.tv сообщал .что в "юбилейном" поезде метро снова заклинило двери: пассажиров высадили на "Выборгская".

Фото: пресс-служба Метрополитена Петербурга