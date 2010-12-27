В пасхальную ночь в Петербурге метро станет круглосуточным

Однако стоит помнить, что ночью откроют не все станции метро, а только отдельные вестибюли.

В ночь с 7 на 8 апреля метро Северной столицы будет работать всю ночь без перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. Однако стоит помнить, что ночью откроют не все станции метро, а только отдельные вестибюли.

Закрытыми в пасхальную ночь останутся вестибюль 1 "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 1 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Девяткино".

Сообщили изданию "Мойка 78" в пресс-службе метрополитена.

Кроме того, недоступны для пассажиров будут вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также входы на станции "Технологический институт 1" и "Площадь Александра Невского 2". Закроют также "Достоевскую" и "Спасскую".

Ночью также откроются маршруты наземного транспорта. Пассажиров после пасхальной службы до дома отвезут автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Наземный транспорт будет ходить каждые 30 минут.