В "юбилейном" поезде метро снова заклинило двери: пассажиров высадили на "Выборгская"

В утренний час пик на красной ветке подземки произошел сбой в работе состава серии "Юбилейный". Поезд уехал со станции без пассажиров.

Утром в понедельник, 3 июня, в петербургской подземке произошел сбой в одном из поездов. Сломалась дверь в одном из вагонов поезда на красной ветке. Инцидент произошел в утренний час пик около девяти утра на станции метрополитена "Выборгская".

Поезд стоял на станции около 15 минут. Затем пришли контролеры подземки и попросили пассажиров покинуть вагоны красного состава.

В пресс-службе подземки заявили, что произошла техническая неисправность из-за которой заклинило дверь вагона. Поезд ушел со станции без пассажиров. Задержка на линии составила 8 минут. Из-за этого пострадало движение на всей ветке. Движение восстанавливают с небольшими интервалами.