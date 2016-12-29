Вчера ночью в столице подошли к концу съемки фильма "Тренер". Данила Козловский выступил не только в качестве режиссера, но и сыграл главную роль.

Недавно стало известно, что завершились съемки дебютного фильма Данилы Козловского "Тренер". Известный актер не просто сыграл в картине главную роль, он стал режиссером ленты.

Предстоящий фильм будет посвящен футбольному тренеру.

Любопытно, что снималась картина в России. Городами – площадками стали Москва, Краснодар, Новороссийск. Правда, для полного завершения работы, съемочной бригаде необходимо будет еще слетать в Лондон.

Тем временем Козловский уже сообщил, что монтаж картины идет.

Было подсчитано, что в фильме приняло участие рекордное количество массовки: 15 тысяч человек. А обошлось такое огромное количество людей в пять миллионов рублей. Кроме того, в съемках приняли участие 9 футбольных команд, а кастинг посетило около 3000 профессиональных футболистов, 200 из которых были приглашены в фильм.

Премьера "Тренера" запланирована на 19 апреля 2018 года.

Алина Синицына

Видео: инстаграм, krdpanorama