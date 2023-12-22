В Выборге в отношении тренера по кикбоксингу возбудили дело за избиение воспитанника

Всё происходило летом в детском лагере.

В Выборге по факту избиения тренером несовершеннолетнего воспитанника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного отдела по г. Выборг.

В отношении тренера по кикбоксингу возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). По предварительной информации, в период с июля по август 2023 подозреваемый, находясь на территории детского лагеря в Выборгском районе Ленинградской области, систематически наносил множественные удары руками, ремнем и палкой по туловищу несовершеннолетнего 2012 года рождения.

Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в квартире в Янино нашли труп 24-летней женщины.

Фото: Piter.tv