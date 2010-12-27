Девять архитектурных компаний поборются за право разработать концепцию Музея блокады

Участникам закрытого конкурса на концепцию Музея обороны и блокады Ленинграда рассказали все пожелания заказчиков. Всего в состязании принимают участия девять контор.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга сообщает, что в закрытом конкурсе на разработку концепции Музея обороны и блокады Ленинграда примут участие девять компаний. Среди участников пять архитекторских бюро из Северной столицы, одно из Москвы, а также несколько заграничных: норвежское, финское (совместно с американским) и немецкое.

Всех кандидатов собрали на специальный семинар. На нем организаторы конкурса и руководители действующего Музея рассказали о своих видениях и поделились пожеланиями.

Здание не должно превышать 25 метров в высоту. При этом в него нужно включить много элементов. В частности: мемориалы, постоянную экспозицию, зону для временных выставок. Кроме того, в здании разместится Институт памяти с единой информационной базой данных по истории обороны и блокады. А также парковку, образовательный центр, фондохранилище и зона приемов официальных делегаций.

Увидеть проекты можно будет на выставке 15 августа. А победителя назовут 8 сентября. Определять победителя будет жюри из 21 человека. В него войдет, в том числе, губернатор Георгий Полтавченко, вице-губернаторы Владимир Кириллов и Игорь Албин, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Даниил Гранин. Также в комиссию войдут ведущие историки и архитекторы Москвы и Петербурга.

Фото: Instagram / yana_oriental_princess