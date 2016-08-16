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"Пионерскую" закрывали из-за оставленных гамбургеров
Сегодня, 10:15
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TretyakovaS
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"Пионерскую" закрывали из-за оставленных гамбургеров

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Взрывотехники ОМОНа приняли за бомбу завтрак пассажира. Работы на станции закончились около 9 утра.

"Фонтанка" сообщает, что на станции метро "Пионерская" около 7.30 девятого июня на одном из банкоматов в вестибюле был найден подозрительный пакет. В нем оказались гамбургеры из "Макдоналдса". Скорее всего, забывчивый пассажир снимал деньги и оставил свой завтрак на терминале.

Из-за проверки бесхозного предмета станцию закрывали, как уверяет пресс-служба подземки, с 8.10 до 8.20.

Теги: станция метро пионерская
Категории: Новости СПб

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