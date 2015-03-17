Бывший мэр Москвы упал в обморок в стенах библиотеки МГУ

Юрий Лужков из-за сильнодействующего препарата рухнул без сознания на пол. Очевидцы события вызвали скорую.

Сегодня экс-мэр Москвы Юрий Лужков оказался на больничной койке из-за перепадов давления. Он находился в здании фундаментальной библиотеке МГУ. Об этом сообщает Life.



Внезапном, политику стало плохо и он упал в обморок. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи госпитализировали Лужкова в больницу. Они выяснили, что у него резко упало давление, и, поскольку бывший мэр длительный срок принимал сильнодействующее лекарство, у Юрия Лужкова произошел приступ. В данный момент жизни бывшего градоначальника ничего не угрожает.



Однако, стоит отметить, что пресс-секретарь Лужкова в беседе с Медузой отметил, будто: "Никакой срочной госпитализации не было. Юрий Михайлович имеет право посещать медицинские учреждения по своему усмотрению ".

Фотографии: инстаграм, yaostrov.ru